Джима: Я задоволена гонкою переслідування

Українська біатлоністка Юлія Джима оцінила свій виступ на етапі Кубка світу у Гохфільцені.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Сьогоднішньою гонкою я задоволена, хоча, звичайно, можна було обійтися без штрафного кола, але добре, що зайшла на один, а не на більше. В цілому, вже краще!

Якщо оцінювати перший триместр в загальному, то були якісь нюанси, які не можна було втілити в реальність. До того ж, деякі гонки пропускала. Не завжди виходило впоратися зі стрільбою.

Сподіваюся, після Нового року мені буде набагато простіше бігати. Далі за планом тренувальний збір разом з командою в австрійському Обертілліаху", - розповіла Джима.