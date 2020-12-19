 Джима: Я задоволена гонкою переслідування | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима: Я задоволена гонкою переслідування

Сьогодні 18:46 1001 0
Юлія Джима прокоментувала гонку переслідування
Джима: Я задоволена гонкою переслідування
#Джима

Джерело - biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Юлія Джима оцінила свій виступ на етапі Кубка світу у Гохфільцені.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Сьогоднішньою гонкою я задоволена, хоча, звичайно, можна було обійтися без штрафного кола, але добре, що зайшла на один, а не на більше. В цілому, вже краще!

Якщо оцінювати перший триместр в загальному, то були якісь нюанси, які не можна було втілити в реальність. До того ж, деякі гонки пропускала. Не завжди виходило впоратися зі стрільбою.

Сподіваюся, після Нового року мені буде набагато простіше бігати. Далі за планом тренувальний збір разом з командою в австрійському Обертілліаху", - розповіла Джима.

Нагадаємо, Джима у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу у Гохфільцені

 

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