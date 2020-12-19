Джима: Я задоволена гонкою переслідування

Джерело - biathlon.com.ua.
Українська біатлоністка Юлія Джима оцінила свій виступ на етапі Кубка світу у Гохфільцені.
Про це розповіла сама біатлоністка.
"Сьогоднішньою гонкою я задоволена, хоча, звичайно, можна було обійтися без штрафного кола, але добре, що зайшла на один, а не на більше. В цілому, вже краще!
Якщо оцінювати перший триместр в загальному, то були якісь нюанси, які не можна було втілити в реальність. До того ж, деякі гонки пропускала. Не завжди виходило впоратися зі стрільбою.
Сподіваюся, після Нового року мені буде набагато простіше бігати. Далі за планом тренувальний збір разом з командою в австрійському Обертілліаху", - розповіла Джима.
Нагадаємо, Джима у ТОП-25 гонки переслідування на Кубку світу у Гохфільцені