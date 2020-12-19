 Підручний у ТОП-21 гонки переслідування в Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний у ТОП-21 гонки переслідування в Гохфільцені

Сьогодні 14:37 188 0
Перемогу здобув норвежець Легрейд
Підручний у ТОП-21 гонки переслідування в Гохфільцені
#Збірна України

Джерело - Чемпіон.

У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен. Трійку замкнув Йоганнес Бо.

Серед українців найкращим став Дмитро Підручний - 21 позиція. Антон Дудченко фінішував 35, а Артем Прима - 39.

Кубок світу з біатлону
Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)
Гонка переслідування, чоловіки
19 грудня

1.  Стурла Легрейд (0+0+1+0)  31:14,9

2.  Емільєн Жаклен (0+0+0+0)  +8,5

3.  Йоганнес Бо (2+0+1+0)  +8,9

...

21.  Дмитро Підручний (1+1+2+0)  +1:55,3

35.  Антон Дудченко (1+1+0+1)  +2:59,8

39.  Артем Прима (1+0+1+2)  +3:14,2

Нагадаємо, українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені 

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