Підручний у ТОП-21 гонки переслідування в Гохфільцені

Джерело - Чемпіон.
У рамках четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2020/2021 в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.
Перемогу здобув норвежець Стурла Легрейд, другим став француз Емільєн Жаклен. Трійку замкнув Йоганнес Бо.
Серед українців найкращим став Дмитро Підручний - 21 позиція. Антон Дудченко фінішував 35, а Артем Прима - 39.
Кубок світу з біатлону
Четвертий етап, Гохфільцен (Австрія)
Гонка переслідування, чоловіки
19 грудня
1. Стурла Легрейд (0+0+1+0) 31:14,9
2. Емільєн Жаклен (0+0+0+0) +8,5
3. Йоганнес Бо (2+0+1+0) +8,9
...
21. Дмитро Підручний (1+1+2+0) +1:55,3
35. Антон Дудченко (1+1+0+1) +2:59,8
39. Артем Прима (1+0+1+2) +3:14,2
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