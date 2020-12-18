Підгрушна: Ми не сачкуємо на Кубку світу

Олена Підгрушна прокоментувала гонку на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Олена Підгрушна відреагувала на критику за виступ на Кубку світу.

Про це розповіла сама біатлоністка у Facebook.

"Для тих хто говорить, що ми на курортах і не працюємо на гонках. Халявимо, сачкуємо, не працюємо і звісно не викладаємось на повну. Надіюсь цю публікацію побачать кардіологи і напишуть свою думку", - розповіла Підгрушна.

Підгрушна прикріпила скріншотом, на якому очевидно, що вона працювала на надвисокому пульсі.

Нагадаємо, українки провалили спринт на Кубку світу у Гохфільцені.