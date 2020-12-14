Прима: Снігопад вніс свої корективи в гонку

Біатлоніст збірної України Артем Прима відчував втому в естафеті на третьому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені.

Про це заявив сам спортсмен.

"Мабуть, справді, невелика втома сьогодні була. Самопочуття було не таке, як на персьюті. Вчора я себе почував доволі непогано, міг боротися, зміг правильно розкласти сили по дистанції, адже знав на якому колі мені краще попрацювати. Прикро, що не вийшло зі стрільбою.

Снігопад вніс свої корективи у сьогоднішню гонку. Коли я починав свій етап - був невеликий сніг з дощем. Ми разом із сервісом підібрали одну структуру під цю погоду. Але на другому і третьому колах погода різко змінилась, пішов сильний великий сніг, відповідно ця структура вже не працювала так, як потрібно. Тому тут були більше технічні моменти.

Ми звикли, що коли приїжджаємо у Гохфільцен, тут завжди багато снігу, і ми виступаємо на хорошій трасі, з гарною подушкою. В цьому році все трішки по-іншому, оскільки коли ми приїхали, снігу було доволі мало, організатори самостійно уклали трасу. Вже під час чоловічої гонки переслідування все змінилося, пішов сніг. Сьогодні також падав сильний сніг", - зазначив Прима.