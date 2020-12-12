Підручний вибачився перед Санітрою

Український біатлоніст Дмитро Підручний вибачився перед головним тренером збірної України Юраєм Саніторою за емоційний коментар після спринту на Кубку світу у Гохфільцені.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Хочу сказати, що після фінішу я дав інтерв’ю, в якому був занадто емоційним. Я не правий, однозначно. Тому хочу вибачитися перед Юраєм Санітрою, перед командою, що звинуватив тренера у всіх моїх невдачах. Стосовно того, чому я не біжу – це питання відкрите. Важко сказати чому так. Естафета в Контіолахті дала певні надії, що все-таки є певний прогрес, що я відновлююся. Але сьогоднішня гонка показала, що це не так, що існують проблеми. Спочатку потрібно зрозуміти чому виникають такі труднощі, і працювати над їх вирішенням", - сказав Підручний.