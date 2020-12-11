 Підручний - про провал у гонці: Як Санітра підготував, так і біжимо | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний прокоментував провальний виступ у спринті

Сьогодні 20:10 822 0
Український біатлоніст розповів про ситуацію в команді
Підручний прокоментував провальний виступ у спринті
#Підручний, #Санітра

Джерело - xsport.ua.

На фоні нинішніх результатів у Кубку світу атмосфера у чоловій збірній України є неідеальною.

Про це заявив капітан збірної Дмитро Підручний.

"Чому я так біжу? Всі питання до тренера, він нас готував, а не я. Я старанно виконував всі завдання, тому як нас підготували, так і біжимо.

Відносно другого кола в сьогоднішній гонці - просто перестав бігти і все, нічого не міг з собою зробити, додати не виходило абсолютно. Не знаю, що зі мною зараз відбувається, абсолютно не ті кондиції, які повинні бути. Начебто тільки початок сезону, але форми абсолютно немає.

Ще до середини листопада все було абсолютно по-іншому, зовсім інші відчуття, але після роботи в Вуокатті все пішло на спад, тому зараз маємо таку ситуацію. Треба якось вилізти з цієї ями і готуватися до подальших стартів.

З приводу атмосфери в команді? Вона неідеальна після таких результатів, але в принципі все в робочому режимі. Будемо далі працювати над помилками", - сказав Підручний.

Раніше,  Підручний посів аж 74-е місце в спринті на третьому етапі Кубка світу в австрійському Гохфільцені.

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