На фоні нинішніх результатів у Кубку світу атмосфера у чоловій збірній України є неідеальною.

Про це заявив капітан збірної Дмитро Підручний.

"Чому я так біжу? Всі питання до тренера, він нас готував, а не я. Я старанно виконував всі завдання, тому як нас підготували, так і біжимо.

Відносно другого кола в сьогоднішній гонці - просто перестав бігти і все, нічого не міг з собою зробити, додати не виходило абсолютно. Не знаю, що зі мною зараз відбувається, абсолютно не ті кондиції, які повинні бути. Начебто тільки початок сезону, але форми абсолютно немає.

Ще до середини листопада все було абсолютно по-іншому, зовсім інші відчуття, але після роботи в Вуокатті все пішло на спад, тому зараз маємо таку ситуацію. Треба якось вилізти з цієї ями і готуватися до подальших стартів.

З приводу атмосфери в команді? Вона неідеальна після таких результатів, але в принципі все в робочому режимі. Будемо далі працювати над помилками", - сказав Підручний.