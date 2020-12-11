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Семенов імовірно перехворів мононуклеозом

Сьогодні 10:46 732 0
Сергій Семенов прокоментував стан свого здоров'я
Семенов імовірно перехворів мононуклеозом
#Семенов

Джерело - suspilne.media.

Український біатлоніст Сергій Семенов відновлюється від інфекційної хвороби через яку він пропустив старт Кубка світу.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Після проведення усіх аналізів лікарі схиляються до того, що це був мононуклеоз. Він передається при тісному контакті. Можливо, під час прийому їжі був погано вимитий посуд чи виделка з ложкою і таким чином цей вірус міг потрапити у мій організм. Ускладнень на органи чи на серце не було виявлено. Як тільки організм дасть можливість, то почну в повній мірі проводити тренування. Поки займаюся у щадному режимі.

Актуально: Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий спринт у Гохфільцені

Залишається лише чекати, коли організм повністю відновиться. Сподіваюсь, що це відбудеться якомога швидше. Температури немає вже протягом тижня точно, навіть днів десять. Тобто сама хвороба вже минула, нині відчуваю слабкість після неї, такі наслідки перебігу цього вірусу. Поки борюся з цим.

Як тільки визначили діагноз і стало зрозуміло, що немає серйозних ускладнень, я не потребую спеціального лікування, а лише час і сили імунітету, то одразу відправився до Швейцарії. Тут маю всі умови – дуже багато снігу. Усе для тренувань та відновлення.

Сама хвороба вже минула, нині відчуваю слабкість після неї, такі наслідки перебігу цього вірусу. Поки борюся з цим", - відзначив Семенов.

Відзначимо, що за тиждень до старту біатлонного сезону Семенов відправився на медичне обстеження до Києва, оскілька пропустив 10 тренувальних днів через застуду. При цьому усі тести на коронавірус були негативними.

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