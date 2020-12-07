 Санітра оцінив результат збірної України у Контіолахті | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра оцінив результат збірної України у Контіолахті

Сьогодні 10:15 697 0
Юрай Санітра прокоментував результати українських біатлоністів
Санітра оцінив результат збірної України у Контіолахті
#Санітра

Джерело - suspilne.media.

Українські біатлоністи змогли стабілізувати свої результати на другому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

Про це розповів головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Треба сказати, що ми радіємо, що завтра будемо їхати з Фінляндії - провели тут останні півтора місяці. Для чоловіків ці етапи були поганими, але є прогрес: Артем Прима показа дуже хороший рівень готовності до сезону, Дмитро Підручний рухається від старту до старту, видно, що може боротися - підтвердив у естафеті. Думаю, що інші спортсмени теж будуть рухатися вище - покажуть себе в кращому стані", - відзначив Санітра.

Нагадаємо, Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу.

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