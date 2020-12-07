Санітра оцінив результат збірної України у Контіолахті

Джерело - suspilne.media.
Українські біатлоністи змогли стабілізувати свої результати на другому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.
Про це розповів головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.
"Треба сказати, що ми радіємо, що завтра будемо їхати з Фінляндії - провели тут останні півтора місяці. Для чоловіків ці етапи були поганими, але є прогрес: Артем Прима показа дуже хороший рівень готовності до сезону, Дмитро Підручний рухається від старту до старту, видно, що може боротися - підтвердив у естафеті. Думаю, що інші спортсмени теж будуть рухатися вище - покажуть себе в кращому стані", - відзначив Санітра.
Нагадаємо, Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу.