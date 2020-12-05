Санітра назвав склад на чоловічу естафету у Контіолахті

Юрай Санітра прокоментував склад на чоловічу естафету

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чоловічу естафету в рамках другого етапу Кубка світу в Контіолахті.

Про це розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра.

У гонці візьмуть участь - Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.

"Після фінішу гонки переслідування в чоловіків ми визначилися зі складом на естафету. Будемо пробувати трохи оновлений варіант. Першим номером побіжить Артем Прима, за ним Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал фінішуватиме", - розповів Санітра.

Нагадаємо, українці поза ТОП-20 гонки переслідування на другому етапі Кубка світу.