Санітра назвав склад на чоловічу естафету у Контіолахті

Джерело - suspilne.media.
Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на чоловічу естафету в рамках другого етапу Кубка світу в Контіолахті.
Про це розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра.
У гонці візьмуть участь - Артем Прима, Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал.
"Після фінішу гонки переслідування в чоловіків ми визначилися зі складом на естафету. Будемо пробувати трохи оновлений варіант. Першим номером побіжить Артем Прима, за ним Дмитро Підручний, Руслан Ткаленко та Богдан Цимбал фінішуватиме", - розповів Санітра.
Нагадаємо, українці поза ТОП-20 гонки переслідування на другому етапі Кубка світу.