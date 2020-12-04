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Блашко: Задоволена тільки результатом

Сьогодні 11:40 762 0
Українська біатлоністка прокоментувала виступ у спринті
Блашко: Задоволена тільки результатом
#Блашко

Джерело - biathlon.com.ua.

24-річна українська біатлоністка Дар'я Блашко не повністю задоволена своїм виступом у спринті на другому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті.

Про це заявила сама спортсменка.

"Чим найбільше задоволена в цій гонці, крім підсумкового результату? Напевно, тільки результатом! (Сміється) Тому що сьогодні не можу сказати, що мене цілком вистачило на всю дистанцію. Хоча якщо судити по протоколу, ходом можна бути цілком задоволеною. Звичайно, задоволена чистою стрільбою. Але, що стосується часу стрільби, то - дуже повільно, в спринті працювати треба набагато швидше. Треба робити висновки і працювати далі", - зазначила Блашко.

Нагадаємо, Блашко у спринті посіла 18-е місце.

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