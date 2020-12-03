Прима пояснив промах у спринті на Кубку світу

Погодні умови вплинули на стрільбу у спринті на другому етапі Кубка світу.

Про це розповів український біатлоніст Артем Прима.

"Чим був викликаний промах лежачи? Я завжди говорив, що стрільба - це така штука..., сьогодні вона є, а завтра її немає (посміхається). Вона як приходить, так і йде. Ми не працюємо в тирі - ми стріляємо на відкритому просторі, де є вітер і сніг. Які завгодно погодні умови і взагалі все, що завгодно, можуть втрутитися. Але що стосується сьогоднішнього промаху лежачи, то коли прийшов на вогневий рубіж, був набагато сильніший вітер справа візуально. Прапорці набагато сильніше тріпотіли, і я зробив дві поправки вправо. У підсумку тренер сказав, що був промах справа. Може, десь все ж трохи на виніс допрацьовував і через це промазав вправо. Ну так вийшло…", - розповів Прима.