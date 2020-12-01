 Санітра виділив проблему Підручного | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Реал 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:00 8360
Шахтар - Реал: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 21:24 1366
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Сьогодні 21:23 69
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:45 2166
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 19:05 2844
Один з лідерів Першої ліги може припинити існування
Сьогодні 15:09 1863
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:28 4233
Джойс: Не можу дочекатися бою з Усиком, щоб прикінчити його
Сьогодні 12:41 2631
Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну
Сьогодні 12:01 629
У Гамільтона виявили коронавірус
Сьогодні 10:40 414
Блоги
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру
Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:56 241
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:52 1635
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:11 314
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
Вчора 23:09 374
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони Valeriy Ruchka
Вчора 14:26 703
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
28.11.2020 23:12 1851
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
28.11.2020 19:00 1041 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
28.11.2020 18:15 2532 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
28.11.2020 17:51 625
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:51 687
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:24 Футбол Шахтар - Реал: відео голів і огляд матчу 1366
21:23 Блог Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом 69
21:09 Футбол Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів 129
21:00 Футбол Шахтар - Реал 1:0. ОНЛАЙН 8360
20:58 Біатлон Санітра виділив проблему Підручного 181
20:47 Бокс Паркер хоче битися з Усиком за пояс WBO 403
20:28 Хокей. УХЛ Кременчук знищив Маріуполь у 13 турі УХЛ 332
20:17 Футбол Матч АПЛ перенесли через спалах коронавірусу 393
19:59 Футбол Шахтар відмовив Палмейрас у трансфері Сіпріано 403
19:58 Беттінг Промокод 1xbet україна * 1XMAX * - бонус на перший депозит 2020 9334
19:56 Блог Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру 249
19:47 Футбол Гірник-Спорт розпустив гравців та тренерів 546
19:45 Футбол Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція 2166
19:41 Пряма трансляція Ліверпуль - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 140
19:30 Біатлон Семеренко пропустить спринт на другому етапі Кубка світу 590
19:18 Футбол К'єлліні пропустить матч з Динамо 515
19:07 Навколо спорту Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE 59944 3
19:05 Пряма трансляція Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 2844
18:54 Футбол Зідан назвав стартовий склад Реала на матч з Шахтарем 705
18:46 Футбол Трубін і Бондар у старті Шахтаря на матч з Реалом 852
18:30 Футбол Воробей очікує від Шахтаря конструктивної гри у матчі з Реалом 635
18:14 Футбол Динамо втратило Буяльського до кінця року 888
17:58 Футбол Гай: Реал по іншому підійде до матчу з Шахтарем 706
17:44 Футбол Тете назвав пріоритетні варіанти продовження кар'єри 762
17:31 Футбол Пірло: Мората зіграє з Динамо 781

Санітра виділив проблему Підручного

Сьогодні 20:58 181 0
Юрай Санітра прокоментував виступи Дмитра Підручного
Санітра виділив проблему Підручного
#Санітра, #Підручний

Джерело - suspilne.media.

Капітану збірної України Дмитру Підручному необхідно покращити стрільбу на стійці.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Зробили аналіз виступу Дмитра Підручного й поговорили з ним. За його словами, він почуває себе непогано, трохи не вистачає, щоб додати в швидкості. Хочеться покращити його стрільбу на стійці, тому наступні два дні будемо працювати над цим на тренуваннях. Хочемо повернути того Дімона, який у попередніх сезонах міг, коли йому потрібно, швидко і впевнено відстріляти на стійці.

Я думаю, що коли стабілізується його стрільба, то можемо чекати Підручного, який виступав минулоріч", - відзначив Санітра.

Раніше, Санітра назвав склад збірної України на спринт.

Коментарі ()