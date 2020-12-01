Санітра виділив проблему Підручного

Капітану збірної України Дмитру Підручному необхідно покращити стрільбу на стійці.

Про це розповів головний тренер національної команди Юрай Санітра.

"Зробили аналіз виступу Дмитра Підручного й поговорили з ним. За його словами, він почуває себе непогано, трохи не вистачає, щоб додати в швидкості. Хочеться покращити його стрільбу на стійці, тому наступні два дні будемо працювати над цим на тренуваннях. Хочемо повернути того Дімона, який у попередніх сезонах міг, коли йому потрібно, швидко і впевнено відстріляти на стійці.

Я думаю, що коли стабілізується його стрільба, то можемо чекати Підручного, який виступав минулоріч", - відзначив Санітра.