Головний тренер збірної України Юрай Санітра назвав склад біатлоністів, які виступлять в особистих гонках на другому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Про це розповів сам тренер.

"Ми вже визначилися зі складом на особисті гонки другого етапу Кубка світу в Контіолахті. У чоловіків в спринті будуть стартувати Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. У жінок - Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко та Катерина Бех.

До десятки не потрапили Тарас Лесюк та Віта Семеренко. Скажу по Віті, ми вирішили з нею допрацювати, бо їй не вистачає динаміки та швидкості, тому краще потренуватися і готуватися на майбутні старти.

Щодо естафетних четвірок поки маю різні варіанти, але прийму остаточне рішення після спринтерських гонок у четвер", - розповів Санітра.