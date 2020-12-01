Джерело - suspilne.media.
Головний тренер збірної України Юрай Санітра назвав склад біатлоністів, які виступлять в особистих гонках на другому етапі Кубка світу в Контіолахті.
Про це розповів сам тренер.
"Ми вже визначилися зі складом на особисті гонки другого етапу Кубка світу в Контіолахті. У чоловіків в спринті будуть стартувати Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. У жінок - Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко та Катерина Бех.
До десятки не потрапили Тарас Лесюк та Віта Семеренко. Скажу по Віті, ми вирішили з нею допрацювати, бо їй не вистачає динаміки та швидкості, тому краще потренуватися і готуватися на майбутні старти.
Щодо естафетних четвірок поки маю різні варіанти, але прийму остаточне рішення після спринтерських гонок у четвер", - розповів Санітра.
Раніше Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу.