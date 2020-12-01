 Санітра визначився зі складом збірної України на другий етап Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Семеренко пропустить спринт на другому етапі Кубка світу

Сьогодні 19:30 589 0
Юрай Санітра прокоментував склад збірної України
Семеренко пропустить спринт на другому етапі Кубка світу
#Санітра, #Семеренко

Джерело - suspilne.media.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра назвав склад біатлоністів, які виступлять в особистих гонках на другому етапі Кубка світу в Контіолахті.

Про це розповів сам тренер.

"Ми вже визначилися зі складом на особисті гонки другого етапу Кубка світу в Контіолахті. У чоловіків в спринті будуть стартувати Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. У жінок - Олена Підгрушна, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Дар’я Блашко та Катерина Бех.

До десятки не потрапили Тарас Лесюк та Віта Семеренко. Скажу по Віті, ми вирішили з нею допрацювати, бо їй не вистачає динаміки та швидкості, тому краще потренуватися і готуватися на майбутні старти.

Щодо естафетних четвірок поки маю різні варіанти, але прийму остаточне рішення після спринтерських гонок у четвер", - розповів Санітра.

Раніше Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу.

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