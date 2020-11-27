Стали відомі стартові склади індивідуальних гонок

Завтра, 28 листопада, в фінському Контіолахті відбудуться індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, які відкриють програму довгоочікуваного сезону 2020-2021 Кубка світу з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Етапи Кубка світу в Контіолахті відбудуться без глядачів у зв'язку з коронавірусом.

Індивідуальна гонка. Чоловіки (початок о 12:00)

2. Дмитро Підручний

5. Артем Прима

49. Антон Дудченко

78. Руслан Ткаленко

96. Богдан Цимбал

Індивідуальна гонка. Жінки (початок о 15:20)

19. Юлія Джима

22. Віта Семеренко

50. Олена Підгрушна

77. Дар'я Блашко

87. Катерина Бех