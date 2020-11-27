Джерело - biathlon.com.ua.
Завтра, 28 листопада, в фінському Контіолахті відбудуться індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, які відкриють програму довгоочікуваного сезону 2020-2021 Кубка світу з біатлону.
Про це повідомляє пресслужба IBU.
Етапи Кубка світу в Контіолахті відбудуться без глядачів у зв'язку з коронавірусом.
Індивідуальна гонка. Чоловіки (початок о 12:00)
2. Дмитро Підручний
5. Артем Прима
49. Антон Дудченко
78. Руслан Ткаленко
96. Богдан Цимбал
Індивідуальна гонка. Жінки (початок о 15:20)
19. Юлія Джима
22. Віта Семеренко
50. Олена Підгрушна
77. Дар'я Блашко
87. Катерина Бех