 Джима та Бех візьмуть участь в індивідуальній гонці Кубка світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима та Бех візьмуть участь в індивідуальній гонці Кубка світу

Сьогодні 18:09 642 0
Стали відомі стартові склади індивідуальних гонок
Джима та Бех візьмуть участь в індивідуальній гонці Кубка світу
#Джима, #Бех, #Підручний

Джерело - biathlon.com.ua.

Завтра, 28 листопада, в фінському Контіолахті відбудуться індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, які відкриють програму довгоочікуваного сезону 2020-2021 Кубка світу з біатлону.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Етапи Кубка світу в Контіолахті відбудуться без глядачів у зв'язку з коронавірусом.

Індивідуальна гонка. Чоловіки (початок о 12:00)

2.  Дмитро Підручний

5.  Артем Прима

49.  Антон Дудченко

78.  Руслан Ткаленко

96.  Богдан Цимбал

Індивідуальна гонка. Жінки (початок о 15:20)

19.  Юлія Джима

22.  Віта Семеренко

50.  Олена Підгрушна

77.  Дар'я Блашко

87.  Катерина Бех

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