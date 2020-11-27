 Етапи Кубка світу з біатлону в Контіолахті відбудуться без глядачів | Біатлон | Champion.com.ua
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Етапи Кубка світу з біатлону в Контіолахті відбудуться без глядачів

Сьогодні 15:42 556 0
Гонки відбудуться без глядачів
Етапи Кубка світу з біатлону в Контіолахті відбудуться без глядачів
#IBU

Джерело - suspilne.media.

За два дні до відкриття нового біатлонного сезону-2020/21, організатори виступили з офіційною заявою щодо проведення змагань без глядачів.

Про це повідомив Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

Таке рішення ґрунтується на рекомендаціях місцевої влади регіону Північної Карелії заборонити проведення масових заходів за участю більше, ніж 50 людей на невизначений час.

"Асоціація біатлону Фінляндії та організатори етапів у Контіолахті ухвалили рішення, ґрунтуючись на рекомендаціях регіональних влад і медичних служб, що змагання Кубка світу пройдуть без глядачів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у біатлоністів трьох збірних виявили коронавірус.

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