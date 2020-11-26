Тренер оцінив готовність Джими до сезону

Українська біатлоністка Юлія Джима готова до гонок на етапі Кубка світу.

Про це розповів тренер біатлоністки Урош Велепець.

"Після проблем зі спиною у минулому сезоні, Джима отримала час на відпочинок та лікуання - з 15 березня майже до початку липня. З початку серпня Юлія підключилася до команди Словенії у Рупольдингу, далі пройшла усю заплановану підготовку: збори в Поклюці та Рамзау, тренування за програмою.

Зараз Юля в нормальному стані, готова до гонок, але про форму зможу більше розповісти після перших кількох стартів", - відзначив Велепець.