Тренер оцінив готовність Джими до сезону

Джерело - suspilne.media.
Українська біатлоністка Юлія Джима готова до гонок на етапі Кубка світу.
Про це розповів тренер біатлоністки Урош Велепець.
"Після проблем зі спиною у минулому сезоні, Джима отримала час на відпочинок та лікуання - з 15 березня майже до початку липня. З початку серпня Юлія підключилася до команди Словенії у Рупольдингу, далі пройшла усю заплановану підготовку: збори в Поклюці та Рамзау, тренування за програмою.
Зараз Юля в нормальному стані, готова до гонок, але про форму зможу більше розповісти після перших кількох стартів", - відзначив Велепець.
Відзначимо, що Юлія Джима готується до нового сезону разом зі збірною Словенії під керівництвом персонального тренера Уроша Велепця. Це другий сезон, який Джима проводить на самопідготовці окремо від збірної України.
Раніше повідомлялося, що у біатлоністів трьох збірних виявили коронавірус.