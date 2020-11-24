Семенов пропустить перший етап Кубка світу

У Біатлоніста проблеми із здоров'ям

Біатлоніст збірної України Сергій Семенов не виступить на перших етапах Кубка світу у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Дане рішення пов'язане з проблемами зі здоров'ям. Спортсмен повернеться в Україну для обстеження.

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Є ймовірність, що він також пропустить гонки в австрійському Гохфільцені. Замість нього можуть залучити одного біатлоніста з команди "Б".

Відзначимо, що новий біатлонний сезон стартує 28 листопада індивідуальними гонками в Контіолахті.