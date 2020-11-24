Санітра: Семенов 10 днів не був на тренуваннях

Біатлоніст Сергій Семенов пропустить перші етапи Кубка світу в фінському Контіолахті через проблеми із здоров’ям.

Про це розповів головний тренер збірної України Юрай Санітра.

"На жаль, ситуація з Сергієм Семеновим така, що він уже 10 днів не був на тренуваннях, а через день у нього з'являється температура. Поки що не можемо визначити, у чому проблема, який діагноз, тому прийняли рішення, що Сергій відправиться до Києва на проходження детального обстеження. Відповідно, етап Кубка світу в Контіолахті він пропустить.

Для команди це, звісно, втрата: якщо дивититися на його результати, то Семенов був у непоганій формі", - заявив Санітра.