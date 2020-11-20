Бринзак: Семенов такий трудоголік, що іноді перебирає

Тренери збірної України щодня не контролювали підготовку Сергія Семенова.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Семенов тренувався і в команді, і самостійно в Швейцарії. Ми помічали, що він знову виконував більший обсяг роботи, ніж від нього був потрібний. Побачимо. Він такий трудоголік, що іноді перебирає.

Коли він був сам у Швейцарії, ми не контролювали його підготовку кожен день. Як пройшов він цей етап підготовки, буде видно на перших стартах.

І хоча з Санітрой вони підтримують контакт, між ними немає ніяких питань, але все-таки частково він тренувався окремо, і можуть бути нюанси, про які тренер не знає. Це може вплинути на його виступи", - сказав Бринзак.