Визначився склад збірної України на етап Кубка світу в Контіолахті

Через спалах коронавіруса на зборі у Вуокатті пропустить перші етапи Анастасія Меркушина

Джерело - Суспільне Спорт.

Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу в Контіолахті, Фінляндія.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Склад збірної України на перший етап Кубка світу:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк

Жінки: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Катерина Бех

Через спалах коронавіруса на зборі у Вуокатті пропустить перші етапи Анастасія Меркушина.

Перші змагання Кубка світу відбудуться 28 листопада. Ними стануть індивідуальні гонки у чоловіків і жінок.

Нагадаємо, етап Кубка світу з біатлону не відбудеться у Пекіні.