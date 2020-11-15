Визначився склад збірної України на етап Кубка світу в Контіолахті

Джерело - Суспільне Спорт.
Головний тренер збірної України Юрай Санітра визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу в Контіолахті, Фінляндія.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Склад збірної України на перший етап Кубка світу:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк
Жінки: Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Юлія Джима, Дар'я Блашко і Катерина Бех
Через спалах коронавіруса на зборі у Вуокатті пропустить перші етапи Анастасія Меркушина.
Перші змагання Кубка світу відбудуться 28 листопада. Ними стануть індивідуальні гонки у чоловіків і жінок.
Нагадаємо, етап Кубка світу з біатлону не відбудеться у Пекіні.