Бринзак: У мене немає інформації про Джиму

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не володіє інформацією щодо ходу підготовки Юлії Джими до сезону.

Про це заявив сам функціонер.

"Про Джиму взагалі не знаю, у мене немає інформації. Начебто все в порядку, вона давно поїхала до Словенії, там готується. Наскільки я знаю, у неї не було хвороб і збоїв. Сподіваюся, що вона буде виглядати добре. Побачимо на перших стартах. Може, Санітра володіє більшою інформацією", - сказав Бринзак.