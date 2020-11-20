Бринзак: У мене немає інформації про Джиму

Джерело - Чемпіон.
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак не володіє інформацією щодо ходу підготовки Юлії Джими до сезону.
Про це заявив сам функціонер.
"Про Джиму взагалі не знаю, у мене немає інформації. Начебто все в порядку, вона давно поїхала до Словенії, там готується. Наскільки я знаю, у неї не було хвороб і збоїв. Сподіваюся, що вона буде виглядати добре. Побачимо на перших стартах. Може, Санітра володіє більшою інформацією", - сказав Бринзак.
Раніше повідомлялося, що Меркушина не увійшла до складу збірної України на перший етап Кубка світу у фінському Контіолахті.