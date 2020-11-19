Бринзак вказав причину скасування Кубка IBU

Кубок IBU вирішили не проводити, щоб зосередитися на Кубку світу у нинішній ситуації поширення коронавірусу.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Час покаже, що буде. Так, можна було провести змагання і в грудні, думаю. Вони зараз повністю зациклені на проведенні Кубка світу, тому що підписані серйозні контракти. Скасування Кубка світу вдарить по фінансовій складовій. Гроші потрібні для підтримки федерацій, для призових спортсменам і так далі. Тому, я думаю, основне завдання IBU - Кубок світу.

А Кубок IBU вирішили не проводити, щоб зосередитися на Кубку світу в такій складній ситуації. А в січні вже спробувати реанімувати Кубок IBU, якщо все буде добре проходити. Якщо будуть складнощі, можуть і далі скасувати Кубок IBU", - сказав Бринзак.