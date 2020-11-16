Українська біатлоністка потрапила в ДТП і зламала хребет

Спортсменка перенесла операцію і не відчуває ніг

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Аліна Мірошниченко потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє віцепрезидент ДЮФШ Європа Прилуки Валентина Цербе-Несіна.

19-річна спортсменка була пасажиром, коли машина в селі Токарі в Сумській області перекинулася і протаранила огорожу.

Водій залишився неушкодженим, а от Мірошниченко отримала серйозну травму. Після обстеження у неї був діагностований перелом хребта і вона вже перенесла операцію. Відзначається, що дівчина не відчуває ніг.

Мірошниченко є багаторазовою призеркою жіночих чемпіонатів України та інших національних турнірів.

Раніше стало відомо про склад збірної України на перші етапи Кубка світу з біатлону-2020/21.