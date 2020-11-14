Етап Кубка світу з біатлону не відбудеться у Пекіні

Пекін не прийме восьмий етап Кубка світу

Міжнародний олімпійський комітет та організаційний комітет Олімпіади у Пекіні прийняв рішення розробити нову програму підготовки до Ігор-2022. Відповідно, усі заплановані старти на перший триместр 2021 року, які мали відбутися у Китаї, скасовані.

Про це йдеться у заяві МОК.

Таке рішення МОК разом з організаторами Пекіна-2022 прийняли через пандемію коронавірусу та обмеження на пересування між країнами.

Через скасування усіх "тестових подій" до Олімпіади-2022, запланований етап Кубка світу з біатлону, який мав пройти у лютому-березні 2021 року, не відбудеться у Пекіні. Міжнародний союз біатлоністів підтримав таке рішення.

Скоріш за все, до кінця тижня IBU прийме рішення щодо нової локації, яка прийме восьмий етап Кубка світу. Тоді ж буде опубліковано календар на останні три етапи Кубка світу.

Найімовірніше, цей етап пройде у Європі, щоб мінімізувати кількість переїздів. Цілком можливо, будуть зміщені дати проведення етапу, який мав відбутися у Пекіні, щоб прибрати 10-денну паузу. Вона була потрібна через довгі перельоти та акліматизацію спортсменів.