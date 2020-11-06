Підгрушна: Розсталася з чоловіком, так і далі холостякую

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна розставання з колишнім чоловіком без сварок.

Про це заявила сама спортсменка.

"Розсталася з чоловіком без сварок, без скандалів, без образ, і так і далі холостякую.

Біля себе я хочу бачити сильного чоловіка. А друзі з мене сміються: "З тобою не можна сперечатися, ти ж зі зброєю!" - сказала Підгрушна.