Підгрушна: Розсталася з чоловіком, так і далі холостякую

Джерело - Чемпіон.
Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна розставання з колишнім чоловіком без сварок.
Про це заявила сама спортсменка.
"Розсталася з чоловіком без сварок, без скандалів, без образ, і так і далі холостякую.
Біля себе я хочу бачити сильного чоловіка. А друзі з мене сміються: "З тобою не можна сперечатися, ти ж зі зброєю!" - сказала Підгрушна.
У 2013 році Підгрушна вийшла заміж за народного депутата України VII скликання Олексія Кайду. У 2016 році стало відомо про розлучення пари.
Нагадаємо, у Росії відібрали три олімпійські медалі.