У Росії відібрали три олімпійські медалі

Російського біатлоніста Євгена Устюгова визнали винним у вживанні допінгу та відібрали у нього три олімпійські медалі

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Результати Устюгова за період з січня 2010 року до кінця сезону-2013/14 анульовані. Серед іншого у росіянина відібрали особисте золото та естафетну бронзу Олімпіади-2010 у Ванкувері та золоту нагороду яку він здобув у складі естафетної збірної Росії на Іграх-2014 у Сочі.

Через анулювання результатів Устюгова золота в естафеті Олімпіади-2014 позбулися також Олексій Волков, Дмитро Малишко та Антон Шипулін, бронзи в естафеті Ванкувера-2010 - Іван Черезов, Максим Чудов і Антон Шипулін.