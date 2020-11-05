В Україні покажуть всі етапи Кубка світу з біатлону

Джерело - suspilne.mediа.
Суспільний телеканал UA:ПЕРШИЙ транслюватиме всі гонки Кубка й Чемпіонату світу з біатлону сезону 2020–2021.
Про це повідомляє пресслужба каналу.
Перший етап Кубка світу стартує 28 листопада у фінському Контіолахті.
Коментаторами біатлонних змагань у новому сезоні стануть спортивні журналісти Суспільного Сергій Ружицький та Олексій Мандзій.
Розклад етапів Кубка світу з біатлону 2020–2021:
Контіолахті — 28 листопада — 6 грудня;
Хохфільцен — 11— 20 грудня;
Обергов — 7 — 17 січня;
Антхольц-Антерсельва — 21 — 24 січня;
Пекін — 26 лютого — 1 березня;
Нове Место — 11 — 14 березня;
Голменколлен — 18 — 21 березня.
Чемпіонат світу відбудеться в Поклюці (Словенія) 10–21 лютого 2021 року.
Нагадаємо, у Росії відібрали три олімпійські медалі.