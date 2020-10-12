Микита Домрачев доставлений в Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна

11 жовтня в Мінську був затриманий і доставлений в Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна архітектор Микита Домрачев.

Про це повідомляє Sport.tut.by.

Це рідний брат легендарної біатлоністки, чотириразової олімпійської чемпіонки Дар'ї Домрачевої.

12 серпня у себе в Instagram Дар'я Домрачева висловилася про протести і насильство після виборів.

Відзначимо, що раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко називав Домрачеву своєю улюбленою біатлоністкою.

Нагадаємо, у Білорусі затримали одну із найвідоміших спортсменок країни.