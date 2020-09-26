Біатлоністка планує повернутися до зимової Олімпіади-2022

Українська біатлоністка Ольга Абрамова пропустить сезон-2020/21 через вагітність.

Про це розповів президент федерації біатлону Володимир Бринзк.

"Після народження дитини Оля планує повернутися до активної спортивної діяльності і націлена на Олімпійські ігри-2022", - відзначив Бринзак.

У минулому сезоні Абрамова виступала на Кубку IBU, де її кращим результатом було четверте місце в скороченій індивідуальній гонці на етапі в Обертілліахе.

Нагадаємо, Бєлкіна виграла мас-старт на чемпіонаті України.