Бєлкіна виграла мас-старт на чемпіонаті України

Визначились переможці на мас-старті

Джерело - Чемпіон.

На Літньому чемпіонаті України відбулася гонка з масового старту.

Надія Бєлкіна стала чемпіонкою України. На останню стрільбу вона приїхала другою, але змогла відстрілятися чисто, тоді як проміжна лідерка Меркушина зробила одну хибу. На фінішне коло Бєлкіна вийшла з перевагою в сім секунд над Меркушиною, яку збільшила до 30 секунд.

Бронза дісталася Анастасії Рассказовій.

Відзначимо, що члени команди А, які відправляться на закордонний збір наступного тижня, отримали відпочинок.

Чемпіонат України з біатлону

Жінки, Мас-старт

25 вересня

1. Надія Бєлкіна (1+1+1+0) 36:23.1

2. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) +30.5

3. Анастасія Рассказова (1+1+0+2) +1:03.4

4. Юлія Городна (1+0+0+1) +1:17.2

5. Анна Кривонос (1+1+1+1) +1:17.6

6. Оксана Москаленко (1+0+1+2) +2:26.3

Нагадаємо, Санітра назвав склад збірної України на закордонні збори.