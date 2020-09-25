Бєлкіна виграла мас-старт на чемпіонаті України

Джерело - Чемпіон.
На Літньому чемпіонаті України відбулася гонка з масового старту.
Надія Бєлкіна стала чемпіонкою України. На останню стрільбу вона приїхала другою, але змогла відстрілятися чисто, тоді як проміжна лідерка Меркушина зробила одну хибу. На фінішне коло Бєлкіна вийшла з перевагою в сім секунд над Меркушиною, яку збільшила до 30 секунд.
Бронза дісталася Анастасії Рассказовій.
Відзначимо, що члени команди А, які відправляться на закордонний збір наступного тижня, отримали відпочинок.
Чемпіонат України з біатлону
Жінки, Мас-старт
25 вересня
1. Надія Бєлкіна (1+1+1+0) 36:23.1
2. Анастасія Меркушина (1+1+0+1) +30.5
3. Анастасія Рассказова (1+1+0+2) +1:03.4
4. Юлія Городна (1+0+0+1) +1:17.2
5. Анна Кривонос (1+1+1+1) +1:17.6
6. Оксана Москаленко (1+0+1+2) +2:26.3
Нагадаємо, Санітра назвав склад збірної України на закордонні збори.