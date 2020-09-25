Санітра назвав склад збірної України на закордонні збори

Джерело - suspilne.media.
Тренерський штаб збірної України з біатлону продовжуємо працювати над виїздом на збори у Німеччину та Австрію.
Про це повідомляє Суспільне.
Склад збірної України з біатлону на закордонні збори
Чоловіки: Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Тарас Лесюк
Жінки: Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Катерина Бех, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Юлія Журавок
Юлія Джима готується до сезону в Словенії під керівництвом Уроша Велепца, а Анастасія Меркушина разом з батьком залишиться в Україні і з командою Б готується в Сянках, а на закордонні збори виїде 1 листопада.
Першу половину підготовки до біатлонного сезону збірна України провела вдома: все літо команда А працювала в Сянках, де пройшли три збори.
Раніше, українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру.