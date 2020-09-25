Санітра назвав склад збірної України на закордонні збори

Наставник не поспішає радіти можливості потренуватися закордоном

Тренерський штаб збірної України з біатлону продовжуємо працювати над виїздом на збори у Німеччину та Австрію.

Про це повідомляє Суспільне.

Склад збірної України з біатлону на закордонні збори

Чоловіки: Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко та Тарас Лесюк

Жінки: Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Катерина Бех, Дар'я Блашко, Олена Підгрушна, Юлія Журавок

Юлія Джима готується до сезону в Словенії під керівництвом Уроша Велепца, а Анастасія Меркушина разом з батьком залишиться в Україні і з командою Б готується в Сянках, а на закордонні збори виїде 1 листопада.

Першу половину підготовки до біатлонного сезону збірна України провела вдома: все літо команда А працювала в Сянках, де пройшли три збори.

Раніше, українська біатлоністка несподівано завершила кар’єру.