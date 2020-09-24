Російську біатлоністку відсторонили від змагань

Джерело - isport.ua.
Росіянка Катерина Глазиріна і ексросіянин, який представляє зараз Південну Корею, Тимофій Лапшин тимчасово відсторонені від змагань Міжнародним союзом біатлоністів (IBU).
Про це повідомляє пресслужба організації.
Глазиріна і Лапшин підозрюються в порушенні антидопінгових правил. Дане рішення прийнято на підставі доказів з доповіді Річарда Макларена і бази даних московської антидопінгової лабораторії.
Відзначимо, що Глазиріна тільки відбула дворічну дискваліфікацію за допінг і успішно повернулася до збірної Росії, вигравши спринтерську гонку і ставши другою в індивідуальній гонці на літньому чемпіонаті Росії з біатлону.
Нагадаємо, CAS виправдав російських біатлоністок у допінговій справі.