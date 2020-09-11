Бринзак виділив вмотивованість Семеренко

Голова Федерації біатлону України Володимир Бринзак задоволений результатом контрольних гонок на тренувальних зборах в Сянках.

Про це розповів сам функціонер.

"Дуже порадували результати Віти Семеренко, Дмитра Підручного, Артема Прими. Видно, що ці спортсмени добре себе почувають, в нормальному стані. Можу сказати, що давно не бачив Віту такою мотивованою. У непоганій формі також Руслан Ткаленко, молоді спортсмени прогресують.

Поки що залишаються деякі проблеми зі стрільбою у Каті Бех, вона нещодавно змінила свій приклад і зараз звикає до нього. Думаю, що до сезону все буде в порядку. У Валі Семеренко також були проблеми в стрільбі, але це все можна виправити. А так, в цілому, все на тому рівні, який хотілося б бачити", - сказав Бринзак.