 Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи

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Дмитро Підручний прокоментував золоті медалі на чемпіонаті Європи
Українські біатлоністи через допінг росіян отримали золоті медалі чемпіонату Європи
#Підручний, #Україна, #Росія

Джерело - Чемпіон.

Українські біатлоністи Дмитро Підручний, Артем Тищенко, Сергій Семенов та Артем Прима отримали золоті медалі за естафетну гонку на Чемпіонаті Європи 2015 року.

Про це розповів Дмитро Підручний в Instagram.

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"Прийшла посилочка від IBU. ЧЄ-2015 Отепяе. Заслужена золота медаль, а все тому, що дискваліфікували РФ", - розповів Підручний.

Тоді українці посіли друге місце у гонці, яку виграли росіяни. Однак через допінг у Олександра Печонкіна, Росію позбавили перемоги.

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