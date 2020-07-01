Підручний: Російські журналісти до мене не підходять

Український біатлоніст Дмитро Підручний вказав на свої взаємини з росіянами.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Мені хочеться вірити, що ті зміни, які в країні настали після 2014 року, вже незворотні. Сподіваюся, люди читають історію і усвідомлюють, скільки разів ми потерпали від нашого північного сусіда. І скільки від рук росіян гинуло наших людей.

Я мало спілкуюся з росіянами. Хоча з їхніми спортсменами в мене стосунки нормальні. Я не засуджую їх всіх поголовно. Там є хороші люди, які підтримують Україну і розуміють. Зі спортсменами ми на політичні теми не розмовляємо. А російські журналісти знають мою позицію і, мабуть, через це до мене й не підходять. Думаю, вони розуміють, що я їм скажу", — розповів Підручний.