Лаура Дальмаєр отримала посаду в IBU

Дворазова олімпійська чемпіонка, семиразова чемпіонка світу Лаура Дальмаєр увійшла до групи експертів Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з розвитку цього виду спорту.

Про це повідомляє пресслужба IBU.

Група складається з дев'яти експертів, а знаменита німецька біатлоністка представляє в ній атлетів,

Експерти консультуватимуть IBU з питань сталого розвитку організації у довгостроковій перспективі.

"Завдяки величезній кількості фанатів по всьому світу біатлон має фантастичну можливість спілкуватися з мільйонами людей, щоб просувати важливість конкретних особистих дій для боротьби зі зміною клімату. IBU має відігравати провідну роль у сприянні сталому розвитку спорту, і я рада бути частиною команди", - розповіла Дальмаєр.

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