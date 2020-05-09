Вірер увійшла у склад збірної Італії на наступний сезон

Джерело - tribuna.com.
Став відомий склад збірної Італії на підготовку до сезону-2020/21.
Про це повідомляє Ski-Nordique.
При цьому дворазова переможниця загального заліку Кубка світу Доротея Вірер, яка не виключала можливість відходу зі спорту, потрапила до складу.
Склад збірної Італії:
Жінки
Команда A: Доротея Вірер, Ліза Віттоцці, Мікела Каррара, Ірен Лардшнайдер
Команда B: Федеріка Санфіліппо, Ніколь Гонтьє
Чоловіки
Команда A: Лукас Гофер, Домінік Віндіш, Даніеле Каппелларі
Команда B: Томас Бормоліні, Джузеппе Монтелло, Патрік Браунхофер, Дідьє Бьона, Томмазо Джакомель.
Нагадаємо, Вірер виграла Великий кришталевий глобус.