Вірер увійшла у склад збірної Італії на наступний сезон

Доротея Вірер продовжить виступи у наступному сезоні

Став відомий склад збірної Італії на підготовку до сезону-2020/21.

Про це повідомляє Ski-Nordique.

При цьому дворазова переможниця загального заліку Кубка світу Доротея Вірер, яка не виключала можливість відходу зі спорту, потрапила до складу.

Склад збірної Італії:

Жінки

Команда A: Доротея Вірер, Ліза Віттоцці, Мікела Каррара, Ірен Лардшнайдер

Команда B: Федеріка Санфіліппо, Ніколь Гонтьє

Чоловіки

Команда A: Лукас Гофер, Домінік Віндіш, Даніеле Каппелларі

Команда B: Томас Бормоліні, Джузеппе Монтелло, Патрік Браунхофер, Дідьє Бьона, Томмазо Джакомель.

Нагадаємо, Вірер виграла Великий кришталевий глобус.