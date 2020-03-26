 Вірер: Не знаю, чи продовжу кар’єру | Біатлон | Champion.com.ua
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Вірер: Не знаю, чи продовжу кар’єру

Сьогодні 21:24 512 0
Доротея Вірер прокоментувала завершення кар'єри
Вірер: Не знаю, чи продовжу кар’єру
#Вірер, #біатлон

Джерело - sport.uа.

Італійська біатлоністка Доротея Вірер може завершити кар’єру.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Я до сих пір не знаю, продовжу я кар'єру чи ні. Я дуже втомилася в кінці сезону. Я не знаю, як повернутися до тренувань. Я користуюся паузою, щоб прочитати купу повідомлень від моїх уболівальників, і очікую на прибуття Великого кришталевого глобуса і Малого в мас-стартах. Вони будуть у моєї мами, яка навіть більше за мене радіє всім трофеям", - розповіла Вірер.

Нагадаємо, Вірер виграла Великий кришталевий глобус.

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