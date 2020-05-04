Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо вказав дату завершення своєї кар'єри.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Я буду виступати до 2026 року, потім завершу. Мені здається, роки пройдуть швидко, тому що моя мотивація стає все сильніше і сильніше.

Думаю, Олімпіада-2026 Італії буде приголомшливою. Це важливий фактор. Але про те, щоб піти раніше, не може бути й мови. Це буде вдалий час, щоб завершити - мені буде 33 роки", - розповів Бо.