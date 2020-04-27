Українська біатлоністка Олена Підгрушна вказала на ставлення до прізвиська, які їй дають уболівальники.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Мені як особистості дуже неприємно читати в коментарях "груша", той же "удав", "жужа" і всякі скорочення.

Вибачте, але ви не близькі друзі або родичі, не батьки, які можуть мене якимись там слівцями називати. Ми навіть чай разом не пили. Потрібно мати повагу.

У мене є ім'я, так само і у Юлі Журавок, яка страшенно не любить, коли її називають "Жужею".

Ще можна зрозуміти, якщо я провела гонку - вистояла останній постріл як удав. Але говорити "грушка, вперед" або "удав, давай" ... це не дуже приємно. Я б просила: давайте все-таки використовувати імена", - розповіла Підгрушна.