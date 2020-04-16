 Блашко вказала на помилки під час сезону | Біатлон | Champion.com.ua
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Блашко вказала на помилки під час сезону

Вчора 23:55 155 0
Дарія Блашко прокоментувала минулий сезон
Блашко вказала на помилки під час сезону
#Блашко

Джерело - Biathlon News.

Українська біатлоністка Дарія Блашко не мала запасу міцності на весь сезон.

Про це розповіла сам біатлоністка.

"Зі здоров'ям все добре, були нюанси невеликі, вони так сильно не впливають на мене. Насправді ми проаналізували сезон і зрозуміли, що була серйозна недоробка у швидкісній роботі. Коли я почала сезон, я вичерпала свій резерв через те, що не було запасу міцності.

Вийшло так, що в першому триместрі я витратила весь запас і далі захворіла і пішло-поїхало. Організм не впорався, але я думаю, що це методичні помилки.

Що стосується психології, то будь-хто може уявити, що два роки він не може займатися своєю професійною діяльністю. Потрібно було увійти в ритм, звикнути, це зіграло свою роль в психологічному плані", - сказала Блашко.

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