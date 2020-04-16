 Словацький фахівець може очолити жіночу збірну України | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра може очолити жіночу збірну України

Сьогодні 08:40 236 0
Наставник може працювати з тими дівчатами, у яких немає тренера
Санітра може очолити жіночу збірну України
#Санітра

Джерело - iSport.ua.

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра є головним претендентом на те, щоб очолити жіночу збірну України.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

При цьому наставник продовжить тренувати і чоловічу команду.

Під керівництво тренера можуть перейти 4-5 спортсменок, які не мають особистого тренера. Їх прізвища уточнять пізніше.

Словацький фахівець Санітра повинен бути затверджений наставником жіночої збірної після тренерської ради, дата якого поки невідома.

Раніше, легендарну українську біатлоністку призначено на посаду заступника міністра молоді та спорту України.

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