Три російські біатлоністи перейшли до збірної Молдови

Спортсмени не виступали на дорослому рівні за збірну Росії

Російські біатлоністи Павло Магазеєв, Андрій Усов і Аліна Стремоусова перейшли до збірної Молдови.

Про це заявив генеральний секретар Федерації біатлону Молдавії Петро Брія.

"Павло Магазеєв, Андрій Усов і Аліна Стремоусов 15 лютого отримали паспорти. У зв'язку з пандемією коронавірусу до нового сезону спортсмени зараз готуються вдома, перший збір планується почати 20 травня у Кишиневі", - сказав Брія.

Магазеєву 31 рік і він народився в Цивільську Чуваської республіки, є переможцем і неодноразовим призером чемпіонатів Росії, чемпіоном світу і Європи серед юніорів. Усову 25 років, народився в Саратові. Стремоусовій 24 роки, вона родом з Котельникова Волгоградської області.

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