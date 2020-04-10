До збірної Росії вирішили запросити іноземних тренерів

Союз біатлоністів Росії планує запросити іноземних фахівців до тренерського штабу збірної.

Про це заявив віцепрезидент СБР Валерій Польховський.

"Поки відправили на доопрацювання, тому що в зв'язку з економічною ситуацією і поширенням коронавірусу потрібно деякі моменти погодити.

Планується запрошення іноземних фахівців, тому обговорюється питання фінансування, у що це виллється для Союзу біатлоністів Росії. Деякі кандидатури теж треба узгодити з міністерством, а потім вже винести все це на правління до 20 квітня", - сказав Польховський.