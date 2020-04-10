До збірної Росії вирішили запросити іноземних тренерів

Джерело - rsport.ria.ru.
Союз біатлоністів Росії планує запросити іноземних фахівців до тренерського штабу збірної.
Про це заявив віцепрезидент СБР Валерій Польховський.
"Поки відправили на доопрацювання, тому що в зв'язку з економічною ситуацією і поширенням коронавірусу потрібно деякі моменти погодити.
Планується запрошення іноземних фахівців, тому обговорюється питання фінансування, у що це виллється для Союзу біатлоністів Росії. Деякі кандидатури теж треба узгодити з міністерством, а потім вже винести все це на правління до 20 квітня", - сказав Польховський.
Раніше американське відомство у великому акті висунуло численні звинувачення в корупції в ФІФА. Зокрема, повідомлялося, що Росія і Катар при голосуванні за право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 і 2022 роках відповідно підкупили чиновників з організації.