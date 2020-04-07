Росія і Катар заплатили хабарі чиновникам ФІФА за проведення чемпіонату світу

Міністерство юстиції США опублікувало нові докази підкупу представників національних федерацій ФІФА.

Про це інформує New York Times.

В документі йдеться, що Росія через офшорні рахунки перевела 5 млн доларів колишньому президенту КОНКАКАФ Джеку Ворнеру, який представляв у ФІФА Трінідад і Тобаго. Гроші були відправлені у період з листопада 2010 року по квітень 2011-го. На цьому підозри не закінчуються. Росія також обіцяла 1 млн доларів за голос гватемальцю Рафаелю Сальгуеро, який входив до виконавчого комітету ФІФА.

Відзначимо, що у заяві мін'юсту США йдеться і про порушення з боку Катару, який підкупом отримав щонайменше два голоси на проведення чемпіонату світу 2022 року.