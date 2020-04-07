 Шведський біатлоніст Самуельсон - про звинувачення Росії і ФІФА: невже хтось здивований? | Біатлон | Champion.com.ua
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Шведський біатлоніст Самуельсон - про звинувачення Росії і ФІФА: невже хтось здивований?

Сьогодні 19:25 227 0
Швед відреагував на заяву Міністерства юстиції США
Шведський біатлоніст Самуельсон - про звинувачення Росії і ФІФА: невже хтось здивований?
#Росія, #ФІФА

Джерело - Чемпіон.

Шведський біатлоніст і олімпійський чемпіон Себастіан Самуельсон не здивованій заяві Міністерства юстиції США.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Невже хтось може бути цього здивований?" - написав Самуельсон.

Раніше американське відомство у великому акті висунуло численні звинувачення в корупції в ФІФА. Зокрема, повідомлялося, що Росія і Катар при голосуванні за право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 і 2022 роках відповідно підкупили чиновників з організації.

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