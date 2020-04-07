Шведський біатлоніст Самуельсон - про звинувачення Росії і ФІФА: невже хтось здивований?

Швед відреагував на заяву Міністерства юстиції США

Джерело - Чемпіон.

Шведський біатлоніст і олімпійський чемпіон Себастіан Самуельсон не здивованій заяві Міністерства юстиції США.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Невже хтось може бути цього здивований?" - написав Самуельсон.

Det kan väl inte vara någon som är förvånad? https://t.co/Xd25rze97Y — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) April 7, 2020

Раніше американське відомство у великому акті висунуло численні звинувачення в корупції в ФІФА. Зокрема, повідомлялося, що Росія і Катар при голосуванні за право проведення чемпіонату світу з футболу в 2018 і 2022 роках відповідно підкупили чиновників з організації.