Шестиразова чемпіонка світу завершила кар'єру

Шестиразова чемпіонка світу з біатлону Сюнневе Сулемдал завершила спортивну кар'єру.

Про це заявила сама Сулемдал.

"Я дуже задоволена своїми досягненнями. Зараз я рада, що прийняла рішення піти, хоча це дуже емоційно. З осені я буду студенткою денного відділення. З нетерпінням чекаю навчання - це завжди було мрією", - сказала Сулемдал.