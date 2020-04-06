Шестиразова чемпіонка світу завершила кар'єру

Джерело - TV2.
Шестиразова чемпіонка світу з біатлону Сюнневе Сулемдал завершила спортивну кар'єру.
Про це заявила сама Сулемдал.
"Я дуже задоволена своїми досягненнями. Зараз я рада, що прийняла рішення піти, хоча це дуже емоційно. З осені я буду студенткою денного відділення. З нетерпінням чекаю навчання - це завжди було мрією", - сказала Сулемдал.
Відзначимо, що головними досягненнями 30-річної Сулемдал є шість золотих медалей чемпіонатів світу в естафетних гонках.
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