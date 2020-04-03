Підгрушна вказала на важливість Бринзака

Можливий відхід Володимира Бринзака з поста президента федерації негативно позначиться на фінансуванні біатлону.

Про це розповіла українська біатлоністка Олена Підгрушна.

"Багато зараз критики в його сторону. Кожна погана гонка - Бринзака на пенсію і нас всіх теж.

Стільки, скільки він зробив за ці понад 20 років у федерації, мабуть, не зробив ніхто для біатлону. Ми починали з "надцятих" місць загального заліку, а сьогодні у нас і фінансування збільшилося, і центри побудовані, молодь сьогодні отримує екіпіровку, хоч і не еліт-класу - лижі, гвинтівки, патрони.

Йде розвиток. Порівняти, що було 20 років тому, і що зараз - робота зроблена божевільна.

Разом з ним підуть спонсори. Це також все забувають. А у нас держава явно не допомагає спонсорству в спорті. Якби це було вигідно, то спонсорів було б набагато більше, ми б не сиділи на плечах держави.

Оскільки цього немає, все спонсори - це особисті друзі Бринзака. Він шукає, спілкується. Ці люди, завдяки йому, закохуються в біатлон і починають нам допомагати. Бачать, як працюємо ми, він. Чи не буде Бринзака - всі ці люди підуть разом з ним", - відзначила Підгрушна.