Бринзак назвав кандидатуру на посаду головного тренера

Роль головного тренера жіночої і чоловічої збірних України може зайняти Юрай Санітра.

Про це заявив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я сподівався, що у нас буде командний стиль підготовки. Будуть досвідчені тренери Махлай і Лісників, підготовка буде правильною і плідною. Але коли такі фахівці збираються разом, є багато центрів управління, і це себе не виправдовує. Потрібно, щоб було, як у чоловічій команді, де є один старший тренер і помічники, які доносять до спортсменів методику підготовки. Думаю, що саме в такому напрямку потрібно рухатися нашої жіночої збірної.

- Чи реально в наступному сезоні побачити загальну чоловічу і жіночу команду під керівництвом Юрая Санітри? Подивимося, зараз поки рано про це говорити. Сезон був дуже важкий. Потрібно відпочити, зібратися з думками, пережити все пандемії. Тоді вже будемо сідати і обговорювати", - зазначив Бринзак.