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Бринзак назвав кандидатуру на посаду головного тренера

Сьогодні 22:18 297 0
Санітра є кандидаток на посаду керівника збірних
Бринзак назвав кандидатуру на посаду головного тренера
#Бринзак, #Санітра

Джерело - xsport.ua.

Роль головного тренера жіночої і чоловічої збірних України може зайняти Юрай Санітра.

Про це заявив президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Я сподівався, що у нас буде командний стиль підготовки. Будуть досвідчені тренери Махлай і Лісників, підготовка буде правильною і плідною. Але коли такі фахівці збираються разом, є багато центрів управління, і це себе не виправдовує. Потрібно, щоб було, як у чоловічій команді, де є один старший тренер і помічники, які доносять до спортсменів методику підготовки. Думаю, що саме в такому напрямку потрібно рухатися нашої жіночої збірної.

- Чи реально в наступному сезоні побачити загальну чоловічу і жіночу команду під керівництвом Юрая Санітри? Подивимося, зараз поки рано про це говорити. Сезон був дуже важкий. Потрібно відпочити, зібратися з думками, пережити все пандемії. Тоді вже будемо сідати і обговорювати", - зазначив Бринзак.

Раніше, біатлоністка збірної України може завершити кар'єру.

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