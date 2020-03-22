Відома французька біатлоністка завершила кар'єру у 28 років

Французька біатлоністка Селія Емоньє прийняла рішення завершити кар'єру у 28 років.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Я обожнювала можливість кататися на лижах в красивих місцях по всьому світу. Але мушу визнати, що в останні роки все змінилося. Мене сильно засмучує, що зима вже не така як раніше, причому в усьому світі. Сніг стає дуже рідкісною подією і цінним ресурсом, а обстановка на трасах тепер далека від моїх ідеалів гарної природи і свіжого повітря.

До того ж зараз я зрозуміла, що професійний спорт занадто вимогливий і сфокусований на високих результатах. Мені вже складно отримувати задоволення і займатися самопізнанням. Тому я вирішила покинути спорт, щоб відрити для себе нові горизонти, які більше відповідатимуть моїм потребам. Починається нова пригода! " - написала Емоньє.